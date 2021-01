Neumünster

Nach der schlichten Zeremonie, die in diesem Jahr ohne Publikum stattfand, gingen beide in die Vicelinkirche, wo gemeinsam mit dem Runden Tisch für Toleranz und Demokratie ein ökumenischer Gottesdienst stattfand. In anderen Jahren wird der Gedenktag feierlicher und größer begangen.

„Nie wieder Faschismus!“

Am offiziellen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus sagte Tauras in der Kirche in einer Ansprache: „Wir setzen ein Zeichen gegen das Vergessen. Denn nur die Erinnerung vermag zur Geltung zu bringen, was sonst in die Dunkelheit absinken würde.“

Auch die Rathausfraktionen von CDU, SPD, der Grünen und der Linken sowie die Piratenpartei, der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Verein für Toleranz und Zivilcourage hatten Kränze am Mahnmal abgelegt – mit Aufschriften wie „Nie wieder Faschismus!“ oder „Wir denken an Euch!“.