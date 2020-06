Autofahrer wird bei Unfall bewusstlos

Neumünster

Am Donnerstag ist es gegen 16.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Haart in Neumünster gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus einer Grundstücksausfahrt auf den Haart einbiegen. In diesem Bereich führen zwei Fahrspuren Richtung stadtauswärts.

Dabei übersah er offenbar einen Mercedes, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Es kam zur Kollision.

BMW-Fahrer verliert Bewusstsein

Durch den Unfall verlor der 23-jährige Mann kurzzeitig sein Bewusstsein und sackte über dem Steuer zusammen. Der BMW fuhr jedoch noch weiter und kam schließlich auf einem rund 100 Meter weiter entfernten Grundstück zum Stehen.

Dabei durchbrach der Wagen einen Gartenzaun.

Ersthelfer befreien Fahrer

Ersthelfer befreiten den bewusstlosen Mann aus dem Auto, der kurze Zeit später wieder ansprechbar war.

Der 47-jährige Mercedes Fahrer blieb unverletzt, der BMW-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von RND/jad