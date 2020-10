In Neumünster arbeiten 6200 Vollzeit-Beschäftigte zum Niedriglohn, teilt die Industriegewerkschaft Bau mit. "40 Stunden Arbeit pro Woche und trotzdem bleibt es klamm im Portemonnaie: Aktuell arbeiten in Neumünster 23 Prozent aller Vollzeit-Beschäftigten im Niedriglohnsektor", so die Gewerkschaft.