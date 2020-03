Bei einer Frage musste die Chefin passen

Neumünster

Bernhard Hoëcker wurde vor allem durch die Parodiesendung „Switch“ und als Mitglied des früheren Rateteams der Sendung „Genial daneben“ bekannt. Zurzeit ist er regelmäßig in der ARD als Quizgott in „Wer weiß denn sowas?“ mit Kai Pflaume zu sehen.

Mit seinem Soloprogramm „Morgen war gestern alles besser“ stand Hoëcker am Sonnabend in Schleswig auf der Bühne, und vor seinem Auftritt am Sonntagabend in Neumünster meldete er sich bei Verena Kaspari. Bereits am Freitag trat er in Kiel auf.

Verena Kaspari als Expertin im Fernsehen

Die Tierpark-Direktorin war 2019 als Expertin mit einer Boa constrictor bei „Wer weiß denn sowas?“ und lernte Hoëcker dabei kennen. Die Quizfrage lautete damals, wodurch sich die Boa constrictor von den meisten anderen Schlangen unterscheidet. „Hoëcker wusste natürlich die richtige Antwort: weil diese Schlange zwei Lungenflügel hat“, sagte Verena Kaspari. Sie lud ihn damals in den Tierpark ein, und nun kam Hoëcker darauf zurück.

Besucher im Tierpark Neumünster baten um Autogramme und Fotos

Zweieinhalb Stunden schlenderten sie gemeinsam durch den Tierpark, immer wieder unterbrochen durch Fragen von Besuchern nach Autogrammen und Fotos."Wann kommt das im Fernsehen?", fragte ein Besucher - und war von der Antwort enttäuscht und erstaunt, denn Hoëcker sagte, er sei privat dort.

"Woher wissen die Zellen, ob sie schwarz oder weiß sein sollen?“

Der Schauspieler fütterte Eisbären, Pinguine und Stachelschweine, interessierte sich buchstäblich für alles und stellte Fragen ohne Ende zu den Tieren, den Gehegen, bedrohten Arten und Zuchtbüchern. Alpakas fand er auch sehr interessant. Bei einer Frage musste aber selbst Fachfrau Verena Kaspari passen: „Die Stacheln der Stachelschweine sind schwarz und weiß. Woher wissen die Zellen, ob sie schwarz oder weiß sein sollen?“ Aber mal ganz im ernst: Wer weiß denn sowas?

Freikarten für die Show zum Abschied

Zum Abschied schenkte er Verena Kaspari einige Freikarten für den Auftritt am Abend im Theater in der Stadthalle. "Das war sehr nett. Wir werden mit einigen Kolleginnen hingehen", sagte die Tierparkdirektorin.

