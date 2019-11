Es ist ein Kommen und Gehen in der Turnhalle an der Elly-Heuss-Knapp-Schule dieser Tage. Von Montag bis Donnerstag, 4. bis 7. November, werden die Berufsschüler wieder zu Lebensrettern. Die Blutspendewoche erfährt in diesem Jahr besonderen Zulauf. Über 200 Schüler und Lehrer sind angemeldet.