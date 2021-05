Die Briefwahl zur Oberbürgermeister-Stichwahl am 30. Mai 2021 in Neumünster wird bislang sehr gut angenommen. Mehr als 8000 Wahlberechtigte hatten bereits bei der Hauptwahl die Briefwahl für eine mögliche Stichwahl gleich mit beantragt. Die Wahlunterlagen werden derzeit versendet, so die Stadt.