Am Sonnabend, 8. Februar, lädt die Kirchengemeinde Wasbek um 17 Uhr zu einem Gong-Konzert in ihre Kirche ein. Der langjährige Gong-Spieler Peter Heeren schafft in seinen Konzerten mit bis zu 20 großen symphonischen Planeten- und Orchester-Gongs eine ganz besondere Klang-Architektur.