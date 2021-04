Neumünster

„Wird der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einem Kreis oder in einer kreisfreien Stadt innerhalb von drei aufeinander folgenden Tagen erreicht oder überschritten, dürfen Kunden Verkaufsstellen des Einzelhandels nur betreten, wenn sie zuvor einen Termin reserviert haben (click & meet).“ So steht es im Corona-Stufenplan des Landes. Und weiter heißt es: „Die Termine können dabei auch unmittelbar vor Ort gebucht werden.“

Weiterhin ganz normal geöffnet

Genau dieser Satz sei ausschlaggebend, sagt Kai Först. „Nortex hat weiterhin ganz normal geöffnet“, betont der Geschäftsführer des Neumünsteraner Familienunternehmens. Alles, was sich für die Kunden durch die Click & Meet Regelung geändert habe, sei das Hinterlegen der Kontaktdaten am Eingang. „Bei uns sind weder die Türen zu, noch muss man sich bei Nortex vorher telefonisch anmelden, um in aller Ruhe und unter Einhaltung sämtlicher Hygiene-Regeln ganz unverbindlich shoppen zu können“, unterstreicht Först.

Sein Unternehmen verfügt über eine Verkaufsfläche von 10.000 Quadratmetern und eine Lüftungsanlage. Laut Verordnung des Landes ist die Zahl der Kunden auf eine Person pro 20 Quadratmeter begrenzt. „Danach dürften sich 500 Kunden gleichzeitig bei Nortex aufhalten“, rechnet der Geschäftsführer vor. Seit Beginn der Pandemie habe man die Zahl nie erreicht. „Und wenn die Menschen jetzt noch lesen, dass sie vorab einen Termin reservieren müssen, scheint das viele Leute zu verunsichern“, deutet er den Rückgang der Besucherzahlen nach Einführung der Click-&-Meet-Regelung.

Anglizismen machen die Welt nicht einfacher

„Click & Meet, Click & Collect – die vielen englischen Begriffe machen die Welt nicht einfacher“, ergänzt Verkaufsleiter Andy Grabowski. Da werde vieles durcheinander gewürfelt. „Bei Nortex werden Sie auch weiterhin am Eingang empfangen, anschließend hinterlegen Sie Ihre Kontaktdaten auf einem Zettel oder per Luca App, und dann können Sie in aller Ruhe bummeln gehen.“

Nach Verschärfung spürbar ruhiger

„Die Menschen sind seit Einführung der Click-&-Meet-Regelung sehr verunsichert.“ Diese Erfahrung hat Laura Johannsen gemacht. In ihrer Boutique „Dream by Laura“ in der Neumünsteraner Lütjenstraße wurde es nach Verschärfung der Regeln für den Einzelhandel am 22. März „spürbar ruhiger“. „Es hat eine Woche gedauert, bis die Menschen verstanden haben, dass sich bis auf die geforderten Kontaktdaten eigentlich nichts geändert hat.“

Laura Johannsen schwört auf die Luca App

Laura Johannsen schwört auf die Luca App. „Es wäre super, wenn mehr Geschäfte bei dieser unkomplizierten Art der Kontaktverfolgung mitziehen würden“, sagt sie. Für Geschäftsleute dauere die Installation fünf Minuten, Privatmenschen hätten sie bereits nach zwei Minuten installiert. „Die App spart jede Menge Papier, Zeit und schont die Nerven der Kunden, die keine Lust auf das Ausfüllen von Listen haben, sobald sie einen Laden betreten.“ Momentan darf Johannsen bis zu sechs Menschen gleichzeitig in ihrem Laden empfangen. „Wir sind eine kleine Boutique. Diese Zahl erreichen wir auch in normalen Zeiten höchsten in der Vorweihnachtszeit“, erzählt sie.

„Einen Tag so, den nächsten Tag so. Die Kunden sind irritiert“, berichtet der Hörakustiker- und Augenoptikermeister Arne Oqueka, der ein Geschäft am Kuhberg betreibt. „Bereits im ersten Lockdown wussten viele Menschen nicht, dass wir Augenoptiker und Hörakustiker als systemrelevant eingestuft sind und deshalb unter Einhaltung der üblichen Hygieneauflagen geöffnet haben“, sagt Oqueka. „Man kann hereinkommen, solange der Laden nicht voll ist“, macht er noch einmal deutlich. „Was momentan allerdings eher selten der Fall ist“.

Hinterher ist man immer schlauer

Es herrsche ja momentan viel Chaos. „Nicht nur beim Impfstoff“, so sein Eindruck. Arne Oqueka will nicht einstimmen in die Schimpftiraden auf Politiker. „So etwas, wie im Moment haben wir noch nicht erlebt.“ Auf vieles könne man nur reagieren. „Und hinterher ist man immer schlauer.“