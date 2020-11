In Neumünster hat es einen Corona-Ausbruch in der DRK-Fachklinik Hahnknüll gegeben. Neun Bewohner und zwei Pflegekräfte des gerontopsychiatrischen Wohnbereichs sind infiziert. Dort wurden sofort strikte Maßnahmen ergriffen. Wie das Virus in das Heim gelangen konnte, ist völlig offen.