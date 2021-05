Die Corona-Zahlen in Neumünster fallen weiter. Beim Robert-Koch-Institut (RKI) wird am Sonntag ein Wert von 11,2 Infizierten pro 100.000 Einwohner für die Sieben-Tage-Inzidenz geführt. In Schleswig-Holstein sind jetzt nur noch zwei Kreise auf niedrigerem Niveau.