Das war ein Schock am 15. Oktober 2020: Neumünster war landesweit der erste Kreis, in dem die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stieg. Am Dienstag ist die Inzidenz endlich wieder unter den Grenzwert von 35 gefallen, genauer auf 30,9.