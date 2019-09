Das erwartet Besucher beim Klangteppich

Neumünster

Kirsten Graßmay hat den Anstoß gegeben für den Klangteppich 2019 Neumünster. „Könnte man die vom Bürgernetzwerk Nähmaschine initiierte Lesereihe‚Literaturschal nicht auf ein musikalisches Format übertragen und Neumünsteraner Musiker an ungewöhnlichen Orten auftreten lassen?“, fragte sich die Chefin vom Schuhgeschäft Stüben.

Klangteppich 2019 Neumünster : Bunte Mischung vieler Musikstile

Eine Liste potentieller Mitstreiter hatte die leidenschaftliche Sängerin schnell zusammengestellt. „Mir schwebte eine bunte Mischung möglichst vieler Musikstile vor“, sagte Kisten Graßmay. Das Ergebnis für den Klangteppich 2019 Neumünster kann sich sehen lassen: Tatjana Großkopf und Thies Thode bieten Salonmusik dar, das Programm des Petersen-Duo reicht von Rock bis Barock, Hans-Georg Wolos und die Partyband Blue Highway laden zum Mitsingkonzert, Imke und J schlagen melancholische Töne an und beim Bikini-Jackson-Ensemble kommen Jazz-Freunde auf ihre Kosten.

Ein Bänker schleppt die Stühle für Klangteppich 2019 Neumünster

Um die organisatorische Umsetzung des Klangteppich 2019 Neumünster kümmern sich Mitglieder der Nähmaschine. Grafiker Andreas Brügmann hat das Plakat für den Klangteppich 2019 Neumünster entwickelt, Bänker Martin Reinhardt wird beim Bestuhlen helfen.

Weitere Unterstützer kümmern sich um die Technik, Moderatoren, Garderobieren und Fotografen werden die Veranstaltungen begleiten und Sponsor Kleen, Voß, Schwarzboldt übernimmt die Gema-Kosten für den Klangteppich 2019 Neumünster. „Toll, dass so viele Menschen zum Gelingen beitragen“, sagte Kirsten Graßmay.

Erstes Konzert beim Klangteppich 2019 Neumünster :

Tatjana Großkopf und Thies Thode, am Sonnabend, 9. November, bei Stüben Fuß & Schuh, Bahnhofstr. 39

Zweites Konzert:

Petersen-Duo am Montag, 11. November, bei Boutique Allegra, Mühlenbrücke 4

Drittes Konzert beim Klangteppich 2019 Neumünster :

Mitsing-Konzert Hans-Georg Wolos und Blue Highway am Mittwoch, 13. November im Museum Tuch + Technik

Viertes Konzert:

Imke and J am Freitag, 15. November im Café Oldehus, Großflecken 66

Fünftes Konzert:

Bikini-Jackson-Ensemble am Sonntag, 17. November, bei Möbel Schulz, Fabrikstraße 38.

Alle Konzert des Klangteppich 2019 Neumünster beginnen um 19 Uhr. Karten zum Preis von acht Euro im Vorverkauf gibt es ab dem 7. Oktober an den Veranstaltungsorten.

Das Bürgernetzwerk Nähmaschine organsiert den Klangteppich 2019 Neumünster

2015 von Karl-Peter Weiland erdacht und initiiert, gehören dem Bürgernetzwerk Nähmaschine rund 800 Themenfreunde – so nennt die Nähmaschine ihre Mitglieder – an. Themenfreunde aus allen Generationen, Berufsgruppen und gesellschaftlichen Schichten stellen ihre individuellen Fähigkeiten unentgeltlich zur Verfügung, um das Gemeinwesen ihrer Stadt zu stärken. Erklärte Ziele der Nähmaschine sind die Förderung inhabergeführte Geschäfte und die Bereicherung der Neumünsteraner Kulturszene. Zur Umsetzung haben sich diverse „Kräftewerke“ gebildet. So setzt sich etwa „Schrebers neue Kleider“ für den Erhalt von Gartenkolonien ein, „19 – Der Stoff, aus dem die Träume sind“ organisiert öffentliche Veranstaltungen zu den Themen Grundrechte und Demokratie, und der jährliche „Literaturschal“ lädt zu ungewöhnlichen Lesungen in inhabergeführte Geschäfte. Mit dem Kräftewerk „ Klangteppich“ hat das erfolgreiche Kulturformat nun einen musikalischen Bruder bekommen.