Neumünster

Jan Tollgreve hat sich auf das Eis getraut. "Wir haben gemessen. Es hat etwa 15 Zentimeter Dicke", sagt der Mühlbrooker. Zuletzt war das vor einigen Jahren der Fall. Mit ein paar Freunden und genügend Abstand hat er den Sonnabendnachmittag auf dem Einfelder See verbracht - mit Feuerschale, Grillwurst und Eisstockschießen. Viele - vor allem junge Leute aus der Region folgten. Kaum einer, der an diesem Nachmittag nicht mit Kufen an den Füßen auf dem See unterwegs war.

Beliebte Strecken entlang der Ufer

So wie die Menschen am Einfelder See hat es am Sonnabend Tausende Schleswig-Holsteiner hinaus in die Natur gezogen. Ob am Nord-Ostsee-Kanal oder am Flemhuder See: Zu Fuß, mit dem Rad, mit Schlitten, Ski oder Kind und Kegel: Das traumhafte Wetter lockte die Menschen ins Freie.

Winterzauber am Westensee

Wenige Kilometer weiter genießt Stefan Schuler an der Badestelle am Westensee mit einer Kanne Tee in der Hand die einzigartige Natur. Eine dicke Eisschicht bedeckt auch den Westensee, Wind und Wasser haben einzigartige Eisgebilde rund um den Anleger gezaubert. In der Ferne ziehen einige Schlittschuhläufer ihre Bahnen. "Hier ist es einfach traumhaft", sagt der Kieler. "Man muss ja einfach mal raus und wir haben hier schließlich so eine schöne Landschaft direkt vor der Tür", so Schuler. Der Ausflügler ist auf alles vorbereitet: "Wir haben sogar die Langlaufski im Auto", sagt er, lacht und genießt die Wintersonne.

Zumindest am Sonntag werden die Menschen das Winterwetter noch genießen können. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist weiterhin strahlender Sonnenschein vorhergesagt.