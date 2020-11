Das war ein großer Tag für den Kaufmann Jan Meifert und seine Familie: Im Freesen-Center hat er am Donnerstag den dritten Edeka-Meyers-Markt in Neumünster eröffnet. Auf der Fläche des ehemaligen Real-Marktes ist der größte selbstständig geführte Edeka-Markt in Norddeutschland entstanden.