Am Sonnabend gegen 19 Uhr rief ein Anwohner der Kieler Straße in Neumünster die Polizei: Er hörte gerade die Alarmanlage aus dem benachbarten Geschäft heulen. Mehrere Streifenwagen waren schnell am Einsatzort und umstellten das gesamte Gelände. Sie schnappten den Einbrecher auf frischer Tat.