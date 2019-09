Einfeld bei Nacht - Große Feier zum Sonnenuntergang Das Stadtteiljubiläum 875 Jahre Einfeld kann man nicht nur bei strahlendem Sonnenschein feiern – sondern auch im Herbst, wenn es langsam dunkel wird: „Einfeld bei Nacht“ lädt am Freitag, 27. September, dazu ein. In dem Stadtteil von Neumünster ist dann viel los.

Von Thorsten Geil

Romantik pur direkt vor der Haustür: Wozu in die Ferne fahren, wenn die Sonnenuntergänge am Einfelder See so stimmungsvoll wie dieser sind? Am Freitag wird hier wieder feierlich der Sonnenuntergang gefeiert. Quelle: Beate König