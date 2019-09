854 Lehrlinge im Handwerk begrüßt

Neumünster

854 neue Lehrlinge aus elf Innungen wurden bei diesem Anlass offiziell im Handwerk begrüßt. Vor insgesamt 1000 Gästen der Feier versuchte sich die Handwerkerschaft am Spagat zwischen Tradition und Moderne. Kreishandwerksmeister Michael Kahl eröffnete mit drei Hammerschlägen die Einschreibung, die Obermeister entzündeten Kerzen, und für jede Innung trugen sich einige Auszubildende ins Goldene Buch des Handwerks ein.

„Zimmerermeister mit Leidenschaft“

„Gott schütze sie und das ehrbare Handwerk“, rief Kahl den neuen Lehrlingen zu. Doch dann übernahmen die Azubis selbst die Regie und sorgten mit einem Talk und frechen Fragen an prominente Gäste wie Segebergs Kreispräsident Claus-Peter Dieck für Unterhaltung. Ralf Stamer, Präsident der Handwerkskammer Lübeck und nach eigenem Bekenntnis „Zimmerermeister mit Leidenschaft“, ermunterte die jungen Handwerker, beharrlich dran zu bleiben und auch bei Rückschlägen nicht aufzugeben: „Es ist kein Beinbruch, wenn mal etwas schiefläuft.“ Klar, dass bei so einer Feier ein gelernter Maurer mit eigenen Liedern den musikalischen Part übernahm. Liedermacher Björn Paulsen sang: „So jung kommen wir nie wieder zusammen, so frei werden wir nie wieder sein.“

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.