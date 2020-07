Neumünster

Von 92 Millionen Euro, die für diesen Bauabschnitt zur Verfügung stehen, sind bereits 64 Millionen verbaut oder ausgeschrieben. Von Dollen: „Es geht einigermaßen, aber da stecken auch noch Risiken drin.“

Im neuen Bettenhaus G, das am Sachsenring rechts vom historischen Altbau entstanden ist, läuft auf allen Ebenen der Innenausbau – von unten nach oben immer weiter fortgeschritten. Unten hängen noch die Rohre der Bauheizung unter der Decke, aber im dritten Obergeschoss ist schon tapeziert. Trotzdem werden die ersten Patienten im ersten Quartal 2021 im Erdgeschoss einziehen.

Matthias von Appen, Technischer Leiter im FEK: „Dort entsteht die Psychiatrie mit einem offenen und einem geschlossenen Bereich. Für diese Patienten ist die Not am größten.“ Sie sind bislang im sechsten Stock des „alten Neubaus“ untergebracht, können aus Sicherheitsgründen weder die Fenster öffnen noch sich im Freien bewegen. Künftig haben diese Patienten auch einen großzügigen Hof.

Im ersten OG des Bettenhauses ziehen Geriatrie und Palliativstation ein, im zweiten OG Neurologie und Innere Medizin und im dritten OG die Lungen- und die Infektionsstation. Auf einer Ebene gibt es für die beiden Stationen jeweils einen gemeinsamen „Stützpunkt“ für Aufnahme, Verwaltung und Anlaufstelle für Besucher.

Zwei Häuser bekommen gemeinsame Fahrstühle

Die drei oberen Etagen des Bettenhauses können erst Anfang 2022 bezogen und in Betrieb genommen werden, wenn auch das direkt angrenzende Funktionsgebäude 1 (F1) fertig ist. Der Grund: Um Kosten zu sparen, bekommen die beiden Häuser eine gemeinsame Fahrstuhlanlage. F1 wächst gerade in die Höhe und wird am Ende den Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach haben. „Aber die Hubschrauber landen und starten nicht direkt auf dem Dach, sondern auf einer Plattform auf Stelzen“, sagt Alfred von Dollen.

Mitte 2022 geht es dann dem hässlichen 1970er-Jahre-Bau an den Kragen – die Trakte werden bis auf Ebene 2 abgebrochen. Dort und daneben entsteht dann das Funktionsgebäude F2, in dem unter anderem Nukleartherapie und Radiologie einziehen werden. „Bis dahin ist aber noch sehr viel Arbeit zu erledigen. Wir werden sehr, sehr viel rochieren müssen, bis alle Stationen an ihren neuen Plätzen sind“, sagt Matthias von Appen.

Projekt FEK-Neubau ist längst aus dem Ruder gelaufen

Wie alle öffentlichen Großprojekte ist das Projekt FEK-Neubau längst aus dem Ruder gelaufen. Die erste Planung ging 2004 von 75 Millionen Euro und einer Bauzeit von 2005 bis 2012 aus. Mittlerweile läuft es auf 168 Millionen Euro hinaus (bei einer Bauzeit von 2008 bis 2024). Das Land schoss viele Millionen nach.

Allerdings ist die Zahl der Betten in dieser Zeit von 571 auf 668 gewachsen, die der Mitarbeiter um 800 gestiegen. Die Baukosten sind explodiert, die gesetzlichen Anforderungen ebenfalls. Von Dollen: „Wir laufen ständig den neuen Regelungen hinterher und müssen umplanen. Das kostet jedes Mal viel Geld.“ Während des Projekts wurde der Generalplaner gewechselt.

