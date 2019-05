Neumünster

„In diesem Jahr legen wir unseren Fokus auf junge neue Bands in der Jazzszene“, sagte Stefan Back, Leiter der Musikschule. So eröffnet die Hamburger Band „We don’t suck, we blow“ am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr das Jazzfestival. Die sieben Musiker bewegen sich im spannenden Grenzbereich zwischen Jazz, Fusion über Rock und Funk bis hin zu Hip Hop.

Groove-Jazz inklusive überraschender Wendungen

Anschließend steht das Contrast Trio aus Frankfurt auf der Bühne, die neben klassischen Instrumenten auf elektronische Unterstützung zurückgreifen, inklusive Folklore-Elemente aus ihrer ukrainischen Heimat. Den Abschluss bildet das Matov Trio aus Berlin mit Groove-Jazz, inklusive überraschender Wendungen. „Viele Bands, die hier auftraten, haben bald darauf einen renommierten Preis bekommen. Wir hatten bisher einen guten Riecher für die aktuelle Entwicklung in der Jazzszene“, meinte Back.

Die Kosten, das Festival zu realisieren, belaufen sich auf rund 10 000 Euro, die die Veranstalter mit Spenden- und Sponsorengeldern decken. „Das hochkarätige Konzert ist für die Besucher kostenlos, daher hoffen wir auf eine hohe Spendenbereitschaft“, sagte Jazzclub-Vorsitzender Ralf Johannsen. Sein Verein zählt als einer der Hauptsponsoren neben dem Verein zur Förderung der Kunst, den Holstenhallen, der Sparkasse Südholstein und der Firma Krebs & Suhr. „Weitere Sponsoren wären toll, dann wären Auftritte noch namhafterer Künstler möglich. ‚Jazz im Park‘ ist ausbaufähig“, so Back.

