Feuer brach im Kinderzimmer aus

Neumünster

Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster sowie die Freiwillige Feuerwehr Wittorf zu einem Feuer in die Lindenstraße gerufen. Dort hatte Passant Samy Chehab von der Straße aus ein Feuer in einem Kinderzimmer entdeckt. Er alarmierte die Bewohner und konnte so alle ins Freie retten. Wenig später stand alles in Flammen, so Chehab.

Die Einsatzkräfte gingen unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor. Sie hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe werden nun von der Polizei ermittelt.

