Neumünster

Bei einem Feuer in einem Doppelhaus im Ochsenweg in Neumünster-Wittorf ist am Sonntagmorgen ein erheblicher Sachschaden entstanden. Nach Auskunft der Feuerwehr stand dort um kurz nach 5 Uhr der Dachstuhl eines relativ neuen Gebäudes lichterloh in Flammen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.

Haus in Neumünster ist unbewohnbar

Neben Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Neumünster waren auch Retter der Freiwilligen Feuerwehr Wittorf zum Unglücksort geeilt. Insgesamt waren etwa 25 Feuerwehrleute vor Ort. Techniker kappten den Strom und die Gasverbindung zum Gebäude, die Feuerwehr rückte mit Teleskopleitern vor. Dennoch brannte der Dachstuhl völlig aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Auch der zweite Teil des Gebäudes wurde durch das Löschwasser teils erheblich beschädigt und ist nach Auskunft der Feuerwehr vorerst nicht bewohnbar. Der Sachschaden steht noch nicht fest.