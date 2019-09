Vom 18. bis 22. November 2019 wird in Neumünster ein neuer Kinder- und Jugendbeirat (KJB) gewählt. Zum ersten Mal beteiligt sich die Stadt an der Initiative #LaWa_SH, bei der die Kinder- und Jugendvertretungen in vielen Kommunen gleichzeitig gewählt werden – in 30 Städten und Gemeinden.