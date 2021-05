Neumünster

"70 Prozent der Altenpflegerinnen und Altenpfleger geben an, oft gehetzt arbeiten zu müssen", sagt Mairednerin Melanie Pallien bei der Gewerkschaftskundgebung zum 1. Mai in Neumünster. Gleichzeitig müsste knapp die Hälfte der aus Zeitgründen Abstriche bei der Pflege machen.

"Dabei haben die Pflegekräfte einen hohen Anspruch an ihre Arbeit", so die Geschäftsstellenleiterin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und erntet Applaus.

Neumünster: Unterstützer schwenken Flaggen

Auf den Kleinflecken sind an diesem Sonnabend gut 70 Unterstützer gekommen, zeigen stolz ihre Fahnen von Verdi, IG Metall, GEW und EVG. Alle tragen Maske, achten penibel auf die Einhaltung der Sicherheitsabstände zwischen den Demonstranten.

Die Pflegebranche sei schon heute von Personalmangel geprägt, Pflege demnach schlechter, als sie sein könnte, fährt Pallien fort. "2030 werden 350.000 Pflegekräfte fehlen", prognostiziert sie. Entsprechend wichtig sei ein angemessener Lohn für die Fachkräfte.

Kundgebungs-Besucher Rainer Neukam sieht das ähnlich. Der 67-jährige Ruheständler ist in der EVG engagiert, will mit seiner Anwesenheit Solidarität für die jungen Kolleginnen und Kollegen in der Pflege zeigen. "Im vergangenen Jahr wurde für sie geklatscht, doch davon allein wird niemand satt", sagt er.

Gewerkschaften: Kampf für Arbeitsplätze dauert an

Während Singer-Songwriter Friedrich jr. in die Saiten greift, wird das Rednerpult desinfiziert. Flohmarkt und Familienfest müssen in diesem Jahr corona-bedingt ausfallen, lediglich eine Fahrrad-Demo ist im Anschluss an die Kundgebung geplant.

Dann ergreift Christel Brandtner das Wort. Die Betriebsrätin arbeitet in der Fahrzeuginstandhaltung der Deutschen Bahn in Neumünster, will, dass im ältesten Werk des Konzerns (1861 gegründet) noch lange nicht die Lichter ausgehen. "Wir kämpfen hier bereits sei 1996 um den Erhalt von Arbeitsplätzen", sagt sie. Dafür ist sie an diesem Sonnabend auf den Kleinflecken gekommen.