Volker Andresen, Chef der SPD-Rathausfraktion, ist von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack mit der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel geehrt worden. In der Ratsversammlung am Dienstagabend in den Holstenhallen ehrte Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger in Vertretung den Kommunalpolitiker.