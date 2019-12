Gabi Wachholtz ist Ehrenmitglied

Neumünster

Als „äußerst charmant, souverän und liebenswürdig“, dazu ausgestattet „mit großer Überzeugungskraft und einem gesunden Menschenverstand“, beschrieb die Laudatorin das neue Ehrenmitglied. Die Ernennung fand im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier des Vereins vor 60 Gästen im Café Harry Maasz der Herbert Gerisch Stiftung statt. Der Vorschlag war von Babett Schwede-Oldehus gekommen. Kaum jemand sei in der kulturellen Szene Neumünsters so verankert, wie Gabi Wachholtz, betonte die 1. Vorsitzende in ihrer Begrüßungsrede.

Großes ehrenamtliche Engagement

Brigitte Gerisch zeichnete das große ehrenamtliche Engagement der Geehrten als Vorstand des Freundeskreis Schloss Gottorf, als Mitglied in der Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein, im Kulturring der Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft, im Denkmalfond Schleswig-Holstein, im Fernsehrat des ZDF und nicht zuletzt als Mitglied des Verein zur Förderung der Kunst in Neumünster, dessen Vorsitz Gabi Wachholtz bis 2011 innehatte, nach.

Aufruf an die Männer

„Die Auszeichnung ehrt mich ungemein“, sagte die Unternehmerin, wies in ihrer Dankesrede auf die großen Verdienste der beiden anderen Ehrenmitglieder, die inzwischen verstorbene Gisela Wachholtz und die anwesende Christa Buchwald, hin und äußerte sich zur Zukunft des Vereins. „Wir sind kein Vergnügungsverein“, stellte sie klar. „Damit sich der wachsende Verein weiterhin so gut entwickelt, sollten mehr Männer fördern. Kunst erfordert Offenheit“, sagte Gabi Wachholtz.

