Gartenlaubenbrand am Feiertag

Man könnte meinen, Pink Floyd würden auf der Bühne stehen. Aber es sind Kings of Floyd - mit den erfolgreichsten Hits der berühmten Rockstars auf Tour. Kings of Floyd spielen am Freitag, 4. Oktober 2019, in der Stadthalle Neumünster. Wer das nicht schafft, kann die Band am Sonnabend in Lübeck sehen.