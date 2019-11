Innenstadtgemeinden feiern Martinstag

Neumünster

Als Soldat durchschnitt er seinen warmen Mantel und teilte ihn mit einem Bettler. Später wurde er zum Bischof ernannt und zählt heute zu einem der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche: Die Rede ist vom Heiligen Sankt Martin.

Laternenumzug zum Großflecken

Viele Kinder und ihre Familien werden auch dieses Jahr wieder den Martinstag am Montag, 11. November feiern. In Neumünster beginnt die Feier um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria-St.Vicelin mit einer kurzen, kindgerechten Andacht mit Laternen- und Martinsliedern. Anschließend geht es zusammen mit „Bischof Martin“ in einem großen Laternenumzug zum Großflecken.

Anspiel zeigt die Geschichte vom Heiligen Sankt Martin

"Dort haben die Pfadfinder des Stammes der Turmfalken bereits ein Feuer entzündet. An diesem sitzt der frierende Bettler. Martin – vom Bischof rückverwandelt in den Römischen Soldaten – teilt dort mit ihm seinen warmen Mantel, so wie es die Martinslegende erzählt", heißt es in der Ankündigung der drei Innenstadtgemeinden St.Maria-St.Vicelin, Vicelin und Anschar. Die Geschichte vom Heiligen Sankt Martin wird den Kindern am Großflecken nach einem Anspiel mit gebackenen Martins-Gänsen erlebbar gemacht, wenn sie diese miteinander teilen.

Bläser vom SV Tungendorf begleiten die Feier

Nach dem Martins-Lied, das die Bläser vom SV Tungendorf begleiten, endet die Feier gegen 18.30 Uhr mit einem ökumenischen Segen und klingt bei warmen Punsch von den Jugendlichen des Sweet 'n fair-Projektes am Feuer aus.

