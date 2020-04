Wenn der Mond seine geringste Entfernung zur Erde erreicht und gleichzeitig auch Vollmond ist, erleben wir auf der Erde den größten Vollmond des Jahres. Genau das passiert am Morgen des 8. April: Um 4.35 Uhr erreicht der Mond die Vollmondphase - auch am Himmel über Neumünster.

Von Thorsten Geil