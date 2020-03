Großbrand am Haart - Haustiere gerettet

Neumünster

Schnell waren die Berufsfeuerwehr Neumünster und mehrere Freiwillige Feuerwehren angerückt, sperrten die schmale Straße am Rand der Innenstadt und begannen mit den Löscharbeiten.

Schnell war klar, dass sich keine weiteren Menschen in der oberen Wohnung befanden. Die Mieter aus den unteren Wohnungen wurden ebenfalls von Polizei und Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Gerettete Katze flitzte davon

Einen Hund und ein Kaninchen konnten die Mieterinnen selber mit nach draußen bringen. Ein Feuerwehrmann rettete eine Katze aus dem Haus und brachte sie zu den beiden Frauen; als er sie ihnen auf der Straße übergeben wollte, befreite sich das verschreckte Tier aus seinem Griff und flitzte davon. Ein Hund wurde zunächst noch vermisst.

Qualm zog nicht in Richtung des Krankenhauses Neumünster

Bald schlugen die Flammen aus den Fenstern der Wohnung und züngelten sogar unter den Dachrinnen heraus. Der starke Qualm zog zum Glück nicht in die Richtung des benachbarten Friedrich-Ebert-Krankenhauses, sondern in Richtung Sachsenring. Über die Brandursache ist bislang nichts bekannt.

Es war bereits der dritte Dachgeschossbrand in Neumünster innerhalb weniger Wochen. An der Christianstraße waren im März zwei Menschen ums Leben gekommen. Wenige Tage später brannte es an der Kieler Straße.

