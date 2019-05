70 Besucher erlebten am Mittwochabend eine sympathische Lesung in der Buchhandlung Krauskopf am Großflecken in Neumünster. Mit Isabel Bogdan holte sich Tina Krauskopf die Autorin ins Haus, die sich mit ihrem Debüt-Roman „Der Pfau“ seit langer Zeit an der Spitze der hauseigenen Bestsellerliste hält.