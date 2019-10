Grundschule an der Schwale feiert laut

Neumünster

"Der 24. Oktober ist ein besonderes Datum", sagte Schuldirektorin Annika Heygster in ihrer Begrüßung der Feierlichkeiten zur Eröffnung des neuen Schulgebäudes der Grundschule an der Schwale. Zugegeben, die Einweihung eines neuen Gebäudes ist für eine Direktorin wohl immer ein besonderer Tag, doch Heygster wollte damit auf etwas anderes hinaus: "Auf den Tag genau vor einem Jahr haben wir erst den Grundstein gelegt und schon jetzt feiern wir die Einweihung." Für Heygster, früher selbst Schülerin an der Grundschule im Stadtteil Faldera, zeigte es einmal mehr, wie sehr alle Beteiligten in den vergangenen drei Jahren an einem Strang gezogen haben und so den Neubau der Grundschule an der Schwale ermöglicht haben.

Richtfest war "erst gestern"

Das beeindruckende Tempo der Umsetzung strich auch Oberbürgermeister Olaf Tauras in seiner Rede heraus. "Es sei gefühlt erst gestern gewesen", als man im Feburar das Richtfest des Neubaus gefeiert hatte."Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel, dass man schnell und zielgerichtet arbeiten kann - und das auch im Kostenrahmen." Kosten von 5,8 Millionen Euro waren für den ersten Bauabschnitt angesetzt, 1,6 Millionen Euro fallen noch in der zweiten Phase an. Insgesamt 4 Millionen Euro davon steuert das Land an Fördermitteln bei.

Grundschule an der Schwale mit eigenem Blockheizkraftwerk

Im Juli 2016 kam die damals stark sanierungsbedürftige Grundschule erstmals ins politische Gespräch. Bereits ein Jahr später wurde der endgültige Beschluss zum Neubau des Gebäudes durch die Ratsversammlung gefasst. Der knapp 2300 Quadratmeter große und zweistöckige Neubau ist mit allem ausgestattet: Zwölf Klassenräumen, einem Computerraum mit 22 PCs, einer kleinen Bücherei - und einem eigenen Blockheizkraftwerk zur Energieerzeugung.

Oberbürgermeister Olaf Tauras ist Vorwürfe leid

Der Oberbürgermeister sei es deshalb leid, dass immer wieder gesagt werde, dass mehr in die Schulen investiert werden müsse. "Denn genau das tun wir in Neumünster." Mit einem Gebäude allein sei es aber nicht getan, ergänzte Heygster. "Es liegt jetzt an uns diese Chance zu nutzen. Das Selbstbewusstsein unserer Kinder zu stärken, Fähigkeiten zu entdecken und zu stärken und sie so auf ihren Lebensweg vorzubereiten."

Die großen Feierlichkeiten "trommelte" dann die Sambagruppe der Schule auf dem Schulhof ein. Bevor anschließend Tauras, Heygster und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger gemeinsam das symbolische Eröffnungsband durchschnitten, zählten die Schüler aus voller Kehle von zehn herunter. Der Jubel am Ende des Countdowns war groß - so wie die Aufbruchstimmung in der Grundschule an der Schwale.

