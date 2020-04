"Aryan Circle"-Mitglied muss in Haft

Neumünster

Wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung sowie weiterer Delikte muss ein mutmaßliches Mitglied der rechtsextremen Gruppierung "Aryan Circle" zwei Jahre und sieben Monate in Haft.

Das Amtsgericht Neumünster sprach den 23-jährigen Angeklagten am Mittwoch auch der Beleidigung von Polizeibeamten, Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen und Sachbeschädigung schuldig.

Unterbringung in Maßregelvollzug

Es ordnete die Unterbringung in einer forensisch-psychiatrische Klinik, dem sogenannten Maßregelvollzug, an. In vier der zwölf angeklagten Fälle sprach das Schöffengericht den 23-Jährigen frei.

Der mehrfach vorbestrafte Angeklagte hatte dem Gutachter gegenüber erklärt, er wolle sich von seiner Alkohol- und Drogensucht therapieren lassen. Dem Experten zufolge sagte sich der Mann seiner Sucht wegen vom "Aryan Circle" los. Der Angeklagte war in einer psychiatrischen Klinik festgenommen worden, in die er sich freiwillig zurückzog, nachdem er ein Opfer schwer verletzt hatte.

Von RND/dpa