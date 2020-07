Neumünster: Hund biss plötzlich zu

Eine 17-Jährige war zusammen mit einer Freundin in Neumünster-Tungendorf unterwegs, als den beiden Frauen in Höhe des Edeka-Marktes an der Wilhelminenstraße ein etwa 50 Zentimeter großer schwarzer Hund entgegenkam. Der biss ohne Vorwarnung plötzlich zu. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.