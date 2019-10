3500 Kilometer mit dem Rad durch Afrika

Neumünster

Vergangenes Jahr fuhr er sechs Wochen mit dem Fahrrad durch Kenia und Uganda, im Februar 3 Wochen durch Marokko. 3500 Kilometer hat Jan Hörster aus Itzehoe auf seinem Rad zurückgelegt. Die Eindrücke dieser beiden Reisen stellt der 26-Jährige am Donnerstag, 24.10, in einem multimedialen Vortrag in der Volkshochschule Neumünster, Gartenstraße 32, vor.

Gastfreundlichkeit statt Gefahr

Fotos von seiner Reise, selbstgedrehte Kurzfilme und Bildersequenzen mit musikalischer Untermalung kommentiert Hörster in dem Vortrag über seine Afrika-Erlebnisse, erzählt vor allem aber von den Begegnungen mit den Menschen. Der Student der Umwelttechnik will die Länder aus der „Lenkerperspektive“ zeigen, wie er selbst sagt. „Ich möchte anderen durch meine Erfahrungen einen Zugang zu fremden Ländern und Kulturen geben und auch Vorurteile widerlegen.“ Afrika würde nach wie vor meist als gefährlicher Kontinent wahrgenommen. „Ich habe hingegen gastfreundliche und aufgeschlossene Menschen in solch armen Regionen erlebt.“

Unterschlupf in kenianischem Dorf

Nach einem langen Tag, an dem er sehr schlecht vorankam, weil der Weg nach einem starken Regenguss schlammig war, strandete Hörster in einem kleinem kenianischen Dorf und suchte dort nach einer Übernachtungsmöglichkeit. „Im Endeffekt bin ich bei einer Familie untergekommen, die ohne Strom und fließend Wasser gelebt hat. Der Mann war Englisch- und Erdkundelehrer und so habe ich mich mit ihm noch sehr lange unterhalten. Das war eine Begegnung, an die ich mir gerne zurückerinnere“, erzählt der Itzehoer nur eine von vielen Anekdoten von seiner Tour. „Die Lebensumstände der Menschen dort hautnah erleben ist das, wonach ich auf solchen Reisen suche.“

