Die Polizei hat weiterhin keine Spur Maximilian Florian K. Der 25-jährige Psychiatrie-Insasse aus Winnenden in Baden-Württemberg war bei einem Halt seines Krankentransports am Donnerstag morgen in der Leinestraße in Neumünster bei der Tankstelle SVG im Industriegebiet-Süd geflohen.