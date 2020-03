Kuhberg für vier Monate lahmgelegt

Neumünster

Die Tiefbauarbeiten vor der Sparkasse Südholstein sollen laut Ankündigung der Stadtwerke Neumünster (SWN) "bis zum Juni andauern". In einer Hauswurfsendung an die Anlieger ist von "Anfang Juni" die Rede.

Grüne Welle Johannisstraße funktioniert

Autofahrer, die vom Gänsemarkt kommen und Richtung Holstenhallen fahren wollen, werden über die Kieler und die Johannis- zur Rendsburger Straße geleitet. Dieser Weg ist ohnehin die offizielle Empfehlung zur Umfahrung des seit Jahren vor dem Bahnhof gesperrten Kuhbergs. Hier funktionierte gestern auch meist die Grüne Welle, sodass die Autofahrer kaum eine Beeinträchtigung merkten - es sei denn, an der Kieler Straße halten (verbotenerweise) Lieferfahrzeuge und Pkw, was hier ständig vorkommt.

Unter der Bahnunterführung gibt es nur noch eine Spur

Anders ist es für Autos, die von den Holstenhallen kommen und weiter Richtung Großflecken wollen. Unter der Bahnunterführung gibt es nur noch eine Spur, die dann hinter dem Bahnhof nach rechts führt. Hier ist jetzt deutlich mehr Verkehr, der sich um das Parkhaus, die Holsten-Galerie und die Bahnhofstraße bis zur Kreuzung vor der Stadthalle schlängelt.

Vor dem Zebrastreifen wird es manchmal eng

Am Zebrastreifen vor dem Hintereingang der Galerie kommt es dadurch immer wieder zu Wartezeiten, ebenso vor der Bahnhofstraße, der Stadthalle und auch vor der Kreuzung am Gänsemarkt. Die offizielle Umleitungsempfehlung führt allerdings schon über die Max-Johannsen-Brücke und die Christianstraße, aber viele Autos fahren weiter geradeaus bis in die City.

Halteverbote wurden in der Christianstraße einseitig in Richtung stadtauswärts aufgestellt. Außerdem wurden kleinere Abschnitte an der Färberstraße (Bereich Parkplatz der ehemaligen Post) und an der Bahnhofstraße (beidseitig bei der St. Maria-St. Vicelin Kirche) mit Halteverboten gekennzeichnet.

Radfahrer und Fußgänger sind kaum betroffen

Radfahrer und Fußgänger sind von der Sperrung kaum betroffen; sie müssen lediglich die Straßenseite wechseln.

Die SWN-Baustelle ist Teil der Umstellung des gesamten Fernwärmenetzes von Dampf auf Heizwasser. Bei diesem Bauabschnitt werden neue Heizwasser-Versorgungsleitungen für die Gebäude verlegt. Im vergangenen Jahr wurde die Johannisstraße fertiggestellt; jetzt geht es hier weiter.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.