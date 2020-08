Der Hunger nach Flohmärkten ist groß. Um auf das Außengelände der Holstenhallen zu gelangen, nahmen die Besucher gestern Wartezeiten von bis zu einer Stunde in Kauf. Viele sahen es gelassen und reihten sich in die Schlange, andere schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und traten den Heimweg an.