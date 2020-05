Männer wollten Motorrad klauen

Neumünster

Ein aufmerksamer Anwohner in der Ohmstraße in Neumünster wurde am Freitag gegen 3 Uhr durch ein lautes Geräusch wach. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er sehen, wie zwei Männer ein Motorrad aus einer aufgebrochenen Garage schoben.

Scheinbar war den Männern das Motorrad wohl zu schwer, denn sie ließen das Motorrad wenige Meter weiter stehen und flüchteten dann ohne ihre Beute.

Anzeige

Streifenwagen konnten die beiden 39 und 56 Jahre alten Männer im Nahbereich des Tatorts antreffen und festnehmen. Das Motorrad konnte unbeschädigt an den Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Weitere KN+ Artikel

Den beiden festgenommenen Männer erwartet jetzt eine Anzeige wegen versuchten Einbruchsdiebstahl.

Mehr Nachrichten aus Neumünster finden Sie hier.