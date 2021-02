Neumünster

Gegen 4.30 Uhr in der Nacht zu Mittwoch sahen die Polizisten in ihrem Streifenwagen den Vorfall an dem Bahnübergang. Der Autofahrer in seinem Peugeot brachte sich damit in Lebensgefahr, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Polizisten hielten ordnungsgemäß an

Die Streife der Bundespolizei hielt ordnungsgemäß vor dem nun geschlossenen Bahnübergang an, ließ den Zug durch und macht sich danach auf die Suche. "Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten sie das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe anhalten", so die Polizei.

Der Fahrer, ein 32-jähriger Mann, wirkte verschlafen und gab sein Fehlverhalten zu. Er muss jetzt mit einem Bußgeldverfahren (240 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot) rechnen.