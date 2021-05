Neumünster

Minister Jan Philipp Albrecht (Grüne) war am Donnerstag als Privatperson in Neumünster und begleitete den Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen, Sven Radestock. "Ich unterstütze Sven und würde mich freuen, wenn er OB in Neumünster wird", sagte Albrecht.

Auf dem Brachgelände der früheren Baufirma Alpen waren im Februar etwa 5000 Quadratmeter Wald abgeholzt worden - ohne Genehmigung und sogar ausdrücklich entgegen behördlicher Auflagen. Die Behörden haben ein Verfahren eingeleitet, und die Neumünsteraner Kommunalpolitiker haben den Vorgang diskutiert und kritisiert. Die Pläne des Grundstückseigentümers auf dem Grundstück sind noch unbekannt. Die Fläche ist mittlerweile nahezu komplett geräumt.

"Manche Unternehmen sind da einfach rigoros"

Sven Radestock, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Ratsversammlung, sagte mit Blick auf die letzten Baumstumpen auf dem Gelände: "Manche Unternehmen sind da einfach rigoros. Sie nehmen die Strafen in Kauf, weil die einfach zu niedrig sind."

Das sah auch Minister Albrecht so. Die Strafen für solch illegale Rodungen müssten erhöht werden. "Nach Bundesnaturschutzgesetz kostet das maximal 50.000 Euro. Das möchte ich deutlich erhöhen", so Albrecht, der auch eine Initiative über den Bundesrat gestartet hatte. "Ein Prozent des Jahresumsatzes des verantwortlichen Unternehmens als Strafe - das würde dann schon richtig weh tun." Er erinnerte an einen ähnlichen Fall in Kiel, wo auf der Baustelle von Möbel Höffner ebenfalls illegal gerodet wurde. Allerdings habe die zuständige Stadtverwaltung einen gewissen Spielraum bei der Bewertung.

Radestock führte Minister Albrecht auch an die Stör in Wittorf, wo es zuletzt mehrfach ölige Verunreinigungen des Flusses gegeben hat, auf die Anwohner hingewiesen hatten. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre. Auf eine Anfrage an die Stadtverwaltung hatte Radestock zur Antwort bekommen, dass dort eine kleine Menge Leichtflüssigkeit eingelaufen sei, vermutlich Diesel. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden, ähnlich wie in früheren Fällen. Radestock: "Die Auskunft der Stadt ist mehr als dürftig. Sie will gar nichts dagegen unternehmen."