Vor drei Wochen öffnete das stationäre Corona-Testzentrum seine Tore auf dem Gelände der Holstenhallen in Neumünster. An diesem Wochenende blieb es wegen befürchteter Tumulte beim AfD-Parteitag geschlossen. Testungen übernahm eine mobile Station an der Plöner Straße. Doch auch hier gab es Probleme.