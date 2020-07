Wer ihn kannte, erinnert sich auch nach vielen Jahren noch an sein empathisches Wesen, seine Fröhlichkeit, aber auch an seinen scharfen Verstand und seinen Weitblick. Monsignore Hermann Haneklaus, Dechant der katholischen Kirche in Neumünster von 1992 bis 2006, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.