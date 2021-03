Neumünster

Es ist eine kleine Tradition in Neumünster, dass evangelische und katholische Kirchengemeinden den Weltgebetstag gemeinsam feiern. So soll es auch in diesem Jahr sein - unter den geltenden Corona-Regeln.

50 Teilnehmer dürfen sich am 5. März um 17 Uhr in der Vicelinkirche versammeln. Alle anderen Frauen und Männer sind eingeladen, den Gottesdienst zu Hause um 19 Uhr am Fernseher (Bibel-TV) zu verfolgen. Das gleiche Video wird es außerdem den ganzen Tag auf der Plattform Youtube und auf www.weltgebetstag.de geben.

Gebetstags-Tüten zum Abholen

Die Frauen aus dem Vorbereitungsteam des Weltgebetstages haben Tüten vorbereitet, mit deren Inhalt die Externen mitfeiern, - denken, - singen und -beten können. Diese Tüten können am Mittwoch und Donnerstag, 3. und 4. März, vormittags im Gemeindebüro der Vicelinkirche am Mühlenhof 42 (Tel. 04321/41314), abgeholt werden.

In diesem Jahr steht das Land Vanuatu im Mittelpunkt des Weltgebetstages. Vanuatu ist ein Inselstaat im pazifischen Ozean, östlich von Australien gelegen und hat etwa 300.000 Einwohner. Vanuatu besteht aus 83 Inseln, mit Traumstränden, blauem Meer, Korallenriffen mit herrlich bunten Fischen, üppigem Regenwald sowie einem Überfluss an exotischen Früchten, reich an Flora und Fauna.

Neumünster: Traditionelle Zusammenkunft fällt aus

Aber auf dem Weltrisikoindex steht Vanuatu an erster Stelle. Kein Land der Welt ist durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche und Extremstürme mehr gefährdet als diese kleinen Inseln im Pazifischen Ozean. Durch den Klimawandel, die Erwärmung der Meere und dem Anstieg des Meeresspiegels sowie Mengen von angespültem Plastikmüll sind Menschen, Fische und Korallen bedroht.

Nach dem Gottesdienst fällt in diesem Jahr die traditionelle Zusammenkunft aus Corona-Gründen aus, wie das Team mitteilte.