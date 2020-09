Neumünster

Am Sonnabend gegen 19 Uhr rückten mehrere Streifenwagen zu einem größeren Einsatz in die Kieler Straße in Neumünster aus. Kurz zuvor hatte sich eine 35-jährige Frau bei der Polizeistation West gemeldet und angegeben, dass ihr Exfreund - ein 32-jähriger Mann aus Neumünster - angeblich eine Frau in seiner Wohnung festhalte und geschlagen haben soll. Weiterhin habe es angeblich Schüsse aus einer scharfen Waffe im Bereich der Kieler Straße gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Keine geschädigte Frau

Streifenwagenbesatzungen trafen den 32-jährigen Beschuldigten in der Kieler Straße an. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes sowie seiner Wohnung fand die Polizei jedoch weder eine geschädigte Frau noch eine scharfe Waffe. "Lediglich einige Gegenstände, die nach dem Waffengesetz verboten sind, konnten sichergestellt werden", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Da der 32-jährige Neumünsteraner den Angaben zufolge stark alkoholisiert sowie aggressiv war, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz.

