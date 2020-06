Neumünster

Frau Eickhoff-Weber, auf dem jüngsten SPD-Parteitag haben Sie unseren Stadtwald als „landesweit einmaliges Sahnestück“ bezeichnet. Wie haben Sie das gemeint?

Kirsten Eickhoff-Weber: Wir haben dort ganz eng beieinander mehrere Sportvereine, das Bad am Stadtwald und das Städtische Stadion, aber auch den Tierpark, den Schuttberg und den Friedenshain und vieles mehr. Hier machen mehr Menschen Sport, als man denkt. Da liegt ganz viel Potenzial für Naturerlebnis, Freizeit und Bewegung, das wir heben und verzahnen möchten. Die Stadt verschenkt bislang die Chancen dieses Areals, das immerhin der zweitgrößte Naturerlebnisraum in ganz Schleswig-Holstein ist.

Was schwebt Ihnen dabei vor?

KEW: Der Stadtwald muss in den Mittelpunkt der Sportentwicklung in Neumünster kommen. Dafür sollte ein Projekt oder eine Konferenz angeschoben werden, in der alle Beteiligten ihre Ideen vortragen können und gemeinsam Leitlinien entwickeln.

Frank Matthiesen: Uns ist wichtig, dass die Sportvereine und der Kreissportverband dann gemeinsam mit der Stadt am Tisch sitzen – aber uns geht es auch um den nicht organisierten Sport. Ich habe gelesen, dass Joggen, Walken und Radfahren die beliebtesten Sportarten sind – diese Entwicklung sollten die Vereine aufgreifen und unterstützen. Diese Sportler brauchen nur ein gutes, sicheres Wegenetz, das auch im Winter beleuchtet ist. Und toll wäre eine App fürs Smartphone.

Eine App, um Sport zu treiben?

FM: Nein, um schnell herauszufinden, wo man in Neumünster seinen Sport ausüben kann, mit und ohne feste Strukturen. Da müssen alle Angebote der Vereine, der Volkshochschule und der Clubs rein, aber eben auch die privat organisierten Joggingtreffen und jede Tai-Chi-Gruppe, die sich immer mittwochs im Park trifft und sich über neue Teilnehmer freut. Es gibt ja solche Apps, sie müssen nur gewollt und gepflegt werden.

Und das macht Arbeit und kostet im Zweifel Geld.

FM: Ja, aber der angebliche „Sportentwicklungsplan“ von 2012 ist doch längst nur ein „Sportsparplan“. Hier muss eine Kurskorrektur her. Eine unserer zentralen Forderungen ist: Ehrenamt braucht Hauptamt.

KEW: Das heißt: Es muss im Rathaus endlich eine feste Stelle für die Entwicklung des gesamten Sports geben, und nur dafür. Das ist ein Fulltime-Job. Wir wollen auch mehr inklusive Angebote haben.

Paul Weber: Wir möchten Impulsgeber sein und eine Debatte anstoßen: Wo wollen wir in 20 Jahren sein? Dabei müssen wir Sport in den Stadtteilen mitdenken, wie beispielsweise im Faldera-Park zu erleben oder auf dem Jugendspielplatz. An der Seite zur Färberstraße ist viel Platz, da ist doch so viel Potenzial für Sport und Bewegung.

KEW: Wir regen uns über die Jugendlichen auf, die alle nur noch am Computer daddeln, aber wo sind denn die Bolzplätze für die Kids? Da muss viel mehr passieren, und das muss die Stadtverwaltung anschieben. Und dann muss sie Gespräche mit dem Land aufnehmen, um Fördergelder zu bekommen. Das Land hat ein umfangreiches Sportentwicklungsprogramm aufgelegt, der Bund hat nochmal 150 Millionen Euro aufgestockt.

PW: Um an die Förderung zu kommen, brauchen wir aber erst einmal ein modernes Entwicklungskonzept, und das müssen Verwaltung und Ratsversammlung jetzt dringend anschieben und gemeinsam mit dem Sport zukunftsfähig machen.

Steht nicht zu befürchten, dass die Vertreter der Stadtteile in erster Linie wieder für jede neue Einrichtung in ihrem Revier kämpfen werden?

KEW: Ja, aber dieses ,My Stadtteil first’ muss endlich mal aufhören.

PW: Genau. Wir sollten einen Schlussstrich unter den Kampf ziehen, wo denn nun die übernächste Sporthalle gebaut wird. Das hat uns bislang auch nicht weitergebracht.

Aber auch die Vertreter der Sportvereine belauern sich gegenseitig. Es gibt ein Gezerre um jeden Euro staatlicher Zuschüsse.

FM: Korrekt, und auch das muss aufhören. Wir wollen den Sport als Ganzes in den Fokus rücken und die Vereine beteiligen, aber eben nicht nur die Vereine. Dort ist meiner Meinung nach ein Wandel im Gange, der unumkehrbar ist: Es wird bald vielleicht nur noch kleinere, spezialisierte Vereine geben und wenige Großvereine, die sich eine hauptamtliche Struktur leisten können. Dazwischen wird es mangels Mitgliederzahlen eng.

PW: Vielleicht müssen sich die Vereine auch breiter aufstellen und den Servicegedanken weiterentwickeln. Warum soll ein Verein nicht ein solches Angebot für Walking-Freunde machen: „Wir arbeiten euch zehn Touren aus und organisieren euch ein komplettes Trainingsprogramm, auf Wunsch auch mit einem Ernährungsplan zur Gewichtsreduktion. Die gibt es in unserer App, das kostet X Euro.“ Also ich finde, das passt gut in die heutige Zeit!

