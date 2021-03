Die Ratsfrau Sabine Krebs (CDU) stimmte am Dienstag in der Sitzung der Ratsversammlung in Neumünster ihrer Abwahl als Mitglied des Hauptausschusses zu, aber mit dem Verfahren ihrer eigenen Fraktionsführung ist sie nicht einverstanden. "Das macht mich sehr nachdenklich", sagte die erfahrene Ratsfrau.