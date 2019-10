Neumünster

Der schwarzfahrende Algerier (23) wurde am Freitag verhaftet und im auf der Dienststelle der Haftbefehl eröffnet. Er kam in die JVA Neumünster. Dort verbüßt er nun eine Restfreiheitsstrafe von 257 Tagen.

Am Sonntag kam es zu einem weiteren Einsatz für die Bundespolizisten. Gegen 0.30 Uhr waren zwei Männer am Bahnhof Neumünster in Streit um ein Tablet geraden. Sie waren offensichtlich alkoholisiert und schlugen sich. Nach Auskunft der Bundespolizei hatten die Männer mehr als 2 Promille. Die beiden 48-Jährigen erhielten eine Anzeige und Platzverweise für den Bahnhof.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.