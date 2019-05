Von Montag, 13. Mai, bis voraussichtlich zum 14. Juli erfolgt der erste Abschnitt von Kanal- und Straßenbauarbeiten im Wookerkamp. Die Straße in Tungendorf wird dann zwischen Am Kamp und Espenweg voll gesperrt. Die Fahrbahn und der Kanal werden saniert und die Gehwege neu hergestellt, so die Stadt.