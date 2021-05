Neumünster

Klaus Fahrner, Leiter der Stadtbücherei, träumt schon lange von einem Wandel seiner Einrichtung - weg von einem Ort, an dem man sich nur Bücher, Videos, Spiele und Noten ausleiht hin zu einem so genannten "Dritten Ort".

Der Begriff stammt aus der Soziologie und meint einen Ort neben der Wohnung und dem Arbeitsplatz, an dem man gerne verweilt, lernt, Kultur und Ruhe und Bildung genießt und mit anderen Menschen kommuniziert. Konsum spielt dabei keine Rolle.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bücherei war schon einmal Mieterin der Sparkasse Südholstein

"Es geht um einen niederschwelligen Treffpunkt. Viele Bibliotheken haben sich schon so umgestellt und beleben damit auch die Innenstädte. Der Standort am Großflecken erscheint uns optimal", sagte Klaus Fahrner am Donnerstagabend vor dem Kulturausschuss. Das sei am jetzigen Standort an der Wasbeker Straße, im ehemaligen Möbelhaus Ehlers, allein schon aus Platzgründen nicht möglich. Dort residiert die Bücherei seit 2009 als Mieterin. Zuvor war sie schon einmal Mieterin bei der Sparkasse Südholstein, nämlich an der Kieler Straße. Den Umbaum des ehemaligen Möbelhaus hatte das Kreditinstitut damals bezahlt.

Das leerstehende Karstadt-Haus am Großflecken, das die Sparkasse komplett umbauen will, bietet dafür aus Sicht der Stadtverwaltung beste Möglichkeiten. Die Sparkasse ist Eigentümerin der Immobilie, will selber in das Gebäude einziehen und weitere Mieter aufnehmen, gern auch die Stadtbücherei.

Öffnungszeiten könnten deutlich ausgeweitet werden

Die Bücherei könnte auf zwei Ebenen einziehen. Geplant sind auch ein fester Veranstaltungsraum, abgeschirmte Arbeits- und Lernkabinen für Einzelpersonen und Kleingruppen, ein aufgewertetes Lesecafé und andere Dinge. Fahrner möchte dann auch eine Technik einführen, mit deren Hilfe die Nutzerinnen und Nutzer ihre Medien selber ein- und ausbuchen können. Dann könnten die Öffnungszeiten deutlich ausgeweitet werden, etwa bis 22 Uhr und auch an Sonntagen.

Stadtbücherei Neumünster öffnet im Corona-Modus Ausleihende, die die Stadtbücherei in Neumünster an der Wasbeker Straße 14-20 besuchen möchten, müssen nach der geltenden Landesverordnung getestet, geimpft oder genesen sein. Damit Medien problemlos ausgeliehen werden können, bietet die Bücherei einen Abholservice an. Dafür haben die angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer zwei Möglichkeiten: Sie können sich entweder per E-Mail an ausleihe@neumuenster.de mit der Betreffzeile „Bestellung Abholservice“ wenden, oder sie rufen unter Tel. 04321/942-3704 während der Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr sowie Sonnabend von 10 bis 14 Uhr an.

Durchbruch in das Fielmann-Haus im Gespräch

Für die Büros des Büchereipersonals möchte die Stadt zwei derzeit leerstehende Etagen im angrenzenden Fielmann-Gebäude mieten. Das Haus gehört der Dr. Hans-Hoch-Stiftung, ist aber per Erbpacht langfristig an die Firma Fielmann vergeben. Gespräche haben bereits stattgefunden, aber die baulichen Angelegenheiten sind noch nicht endgültig geklärt. Ein Durchbruch wäre nötig.

Die Bücherei hat an der Wasbeker Straße jetzt 2200 Quadratmeter auf vier Stockwerken zur Verfügung. Im neuen Zuhause wären es 2700 Quadratmeter auf nur noch zwei Ebenen plus eventuell die Büros im Nachbarhaus (rund 400 Quadratmeter). Jetzt zahlt die Stadt 186.000 Euro Miete pro Jahr, bei der Sparkasse wären es rund 300.000 Euro plus etwa 70.000 Euro bei Fielmann.

Der Kulturausschuss gab grundsätzlich Grünes Licht für die Planung, aber einige Details sind noch zu klären. Endgültig entscheidet die Ratsversammlung am 8. Juni. In der Kommunalpolitik herrscht aber eine spürbare Einigkeit, diesen Plan umzusetzen und der Innenstadt eine Art "Kulturelles Wohnzimmer" zu verschaffen.