Am Eröffnungstag ist auf der Nordbau in Neumünster meist nicht das Massenpublikum vertreten. Hier kommen Fachbesucher aus der Branche und Handwerker. Die Aussteller hoffen auf Geschäfte, treffen sich mit Kunden – oder schielen in Zeiten des Fachkräftemangels auch darauf, Mitarbeiter zu finden.